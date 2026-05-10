Arsenal se sort d’un drôle de piège face à West Ham

West Ham 0-1 Arsenal

But : Trossard (82e) pour Arsenal

Et si Leandro Trossard venait de donner le titre à Arsenal ?

Au lendemain de la victoire de Manchester City face à Brentford, Arsenal avait l’obligation de faire de même contre West Ham ce dimanche. Ce fut tout sauf simple, mais les Gunners y sont parvenus, grâce à un but tardif de Trossard dont la joie non contenue en disait long sur le soulagement qui l’emplissait. Le Belge était déjà le détonateur principal de son équipe avant cela, et il aurait pu simplifier la tâche des siens en première période, si une de ses deux têtes consécutives avait trouvé le fond des filets, mais elles ont rencontré les gants de Mads Hermansen, puis le poteau de celui-ci.

Sauvés par la VAR

Les Hammers, en pleine course pour le maintien, ont longtemps cru réussir à gratter un point précieux, livrant un rude combat toute la partie, avant donc de céder à la 82e minute. Dans le temps additionnel, à la suite d’un corner, Callum Wilson a pensé égaliser d’une frappe puissante, mais l’arbitre a finalement annulé le but après plusieurs minutes et une vérification auprès de la VAR, estimant que David Raya avait été gêné au préalable dans sa sortie. Et c’est donc comme ça qu’Arsenal s’en est sorti, par un trou de souris.

Revoilà les Gunners avec cinq points d’avance sur City, qui compte toujours un match en moins. Le titre se rapproche, malgré tout.

Manchester City serait leader du championnat d’Angleterre si... les matchs duraient 45 minutes