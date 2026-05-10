Nasser, Samba, l’OM : les meilleures vidéos SO FOOT de la semaine

On a commencé la semaine avec un petit scandale : l’absence d’Estéban Lepaul, le Batistuta français, dans la liste des nommés pour le trophée UNFP. Tout ça parce qu’il ne joue pas au PSG !

Post Instagram Voir sur instagram.com

Et puis tant qu’on était avec les Rennais, on a demandé à Brice Samba si ça le chauffait de voir Hugo Lloris revenir en équipe de France pour le Mondial.

Post Instagram Voir sur instagram.com

L’évènement de la semaine, c’était bien entendu la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions. Le Bayern a évidemment pesté contre l’arbitrage, mais en coulisses, les Bavarois se sont montrés beaux joueurs avec Nasser Al-Khelaifi. Ces images ont ému plus de deux millions de personnes.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Et pendant ce temps-là, on a demandé aux Marseillais qui vivent à Marseille comment ça allait…

Post Instagram Voir sur instagram.com

Toujours à Marseille, les joueuses avaient un vrai coup de gueule à faire passer. Et c’est peut-être la vidéo la plus importante de la semaine, d’ailleurs.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Si vous aimez ce genre de contenus, venez nous suivre sur Instagram. Et si vous n’aimez pas, dites-le dans les commentaires comme d’habitude.

L’OL Lyonnes s’offre la Coupe de France face au PSG