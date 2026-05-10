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Nasser, Samba, l’OM : les meilleures vidéos SO FOOT de la semaine
On a commencé la semaine avec un petit scandale : l’absence d’Estéban Lepaul, le Batistuta français, dans la liste des nommés pour le trophée UNFP. Tout ça parce qu’il ne joue pas au PSG !
Et puis tant qu’on était avec les Rennais, on a demandé à Brice Samba si ça le chauffait de voir Hugo Lloris revenir en équipe de France pour le Mondial.
L’évènement de la semaine, c’était bien entendu la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des champions. Le Bayern a évidemment pesté contre l’arbitrage, mais en coulisses, les Bavarois se sont montrés beaux joueurs avec Nasser Al-Khelaifi. Ces images ont ému plus de deux millions de personnes.
Et pendant ce temps-là, on a demandé aux Marseillais qui vivent à Marseille comment ça allait…
Toujours à Marseille, les joueuses avaient un vrai coup de gueule à faire passer. Et c’est peut-être la vidéo la plus importante de la semaine, d’ailleurs.
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SF