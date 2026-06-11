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En direct : Corée du Sud-Tchéquie (0-0)

Par Ulysse Llamas
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En direct : Corée du Sud-Tchéquie (0-0)
0 - 0

À jouer

Par Ulysse Llamas

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Roberto Baggio of Italy during the 1994 FIFA World Cup final match between Brazil and Italy at Rose Bowl on July 17, 1994 in Los Angeles Pasadena, California. (Photo by Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport ) - Photo by Icon Sport
Roberto Baggio of Italy during the 1994 FIFA World Cup final match between Brazil and Italy at Rose Bowl on July 17, 1994 in Los Angeles Pasadena, California. (Photo by Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport ) - Photo by Icon Sport
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