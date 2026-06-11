Mondial 2026Gr. ACorée du Sud-Tchéquie En direct : Corée du Sud-Tchéquie (0-0) Par Ulysse Llamas le Jeudi 11 Juin à 16:35 Réactions 0 - 0 À jouer Live Temps forts Compos Effectifs Afficher tous les messages Corée du Sud Kim Seung-Gyu Song Bum-Keun Kim Moon-Hwan Kim Min-Jae Lee Han-Beom Kim Tae-Hyeon Kim Jin-Gyu Lee Kang-In Lee Dong-Gyeong Jens Castrop Hwang In-Beom Eom Ji-Sung Jo Hyeon-woo Lee Ki-hyuk Lee Tae-seok Cho Wi-je Park Jin-seob Seol Young-woo Paik Seung-ho Lee Jae-sung Yang Hyun-jun Son Heung-min Cho Gue-sung Hwang Hee-chan Bae Jun-ho Oh Hyeon-gyu République Tchèque Jindrich Stanek Matej Kovar Lukáš Horníček David Doudera Tomáš Holeš Lukas Provod Vladimír Coufal David Zima Jaroslav Zelený Robin Hranáč Štěpán Chaloupek David Jurásek Vladimír Darida Ladislav Krejčí Adam Hložek Tomáš Souček Michal Sadílek Pavel Šulc Lukáš Červ Alexandr Sojka Patrik Schick Jan Kuchta Mojmír Chytil Tomáš Chorý Denis Višinský Hugo Sochurek Par Ulysse Llamas Commentaires Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant . Voir les commentaires