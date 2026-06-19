La raison inédite de l’absence de fan zone en Turquie

Les études avant le foot. Il n’y aura ni fan zone, ni écrans géants samedi en Turquie pour le match de la 2e journée entre les protégés de Vicenzo Montella et le Paraguay. Une mesure drastique prise par les autorités pour ne pas perturber les examens universitaires.

Une interdiction valable dans tout le pays

La décision a été prise par le ministère de l’Intérieur et adressé aux gouverneurs des 81 provinces du pays via une circulaire motivant l’interdiction de ne pas retransmettre en public cette deuxième rencontre afin « de ne pas distraire » les étudiants.

Un crève-cœur pour les supporters turcs qui s’étaient réunis en masse pour suivre le premier match de la compétition face à l’Australie. Une liesse populaire qui n’avait toutefois pas empêché Arda Güler et ses coéquipiers d’être défaits 2 à 0 par l’Australie. Face au Paraguay ce samedi, les Turcs auront fort à faire pour conserver leurs chances de qualification en 16es de finale.

Pas d’excuses pour ne pas avoir son année.

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