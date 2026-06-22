Le sélectionneur turc conforté malgré l’élimination

Le pari de la continuité. Après l’élimination précoce de la Turquie, battue par le Paraguay (0-1) malgré près de 30 tirs, le sort du sélectionneur Vincenzo Montella a, logiquement, été questionné. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse ce lundi, le président de la fédération turque de football, Ibrahim Haciosmanoglu, a rapidement mis fin au suspense en confortant le technicien italien.

« Nous soutiendrons l’entraîneur et les joueurs, a-t-il déclaré. Ce n’est pas un club. Dans les clubs, les échecs sont précisément dus à un manque de continuité. On ne peut pas se séparer de 15 joueurs et en faire venir 15 nouveaux. Nous n’échangerions jamais ceux avec qui nous avons partagé cette aventure contre d’autres que nous rencontrerions en chemin. »

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Objectif Euro 2028

En poste depuis septembre 2023, l’ancien entraîneur passé par l’AC Milan, Séville ou encore Adana Demirspor a déjà passé 35 rencontres sur le banc de la Turquie pour un bilan de 20 victoires, 5 nuls et 10 défaites. Avec le 22e effectif le plus âgé du Mondial (27,7 ans de moyenne), la tentation pourrait être de régénérer un poil l’effectif pour laisser encore plus de place aux pépites, comme Kenan Yıldız, avec l’Euro 2028 dans le viseur.

Confiant, le dirigeant turc assure que sa sélection offrira « à nouveau les mêmes succès ». Avant de se projeter vers l’avenir, il faudra d’abord terminer la compétition sur une bonne note face aux États-Unis, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Espérons juste qu’il ne faille pas attendre 24 ans avant leur prochain Mondial.

Le sélectionneur du Paraguay crie au complot