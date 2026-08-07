Un Mondialiste japonais retrouve la Premier League

L’essai aura été concluant. Libre depuis son départ de l’Ajax, Takehiro Tomiyasu s’est officiellement engagé avec Crystal Palace ce vendredi. Présent avec le Japon lors de la dernière Coupe du monde, le défenseur de 27 ans était à l’essai avec le club londonien pendant cette présaison et a finalement convaincu les Eagles de transformer l’essai en CDD.

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L’homme aux mille blessures

Révélé à Bologne, le Japonais avait rejoint Arsenal en 2021, où sa progression a été largement freinée par les blessures. En trois saisons, Tomiyasu a passé 629 jours à l’infirmerie, avant de ne disputer que six minutes lors de son dernier exercice chez les Gunners. Libre pendant cinq mois, Tomiyasu avait ensuite rejoint l’Ajax en décembre 2025 ou il y a disputé sept matchs dont seulement deux comme titulaire.

L’essai est validé. Reste à éviter de repasser trop souvent par la case infirmerie.

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