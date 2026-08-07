L'improbable échange de Facundo Medina avec un garagiste

C’est ce qu’on appelle tomber sur le mauvais client au mauvais moment. Invité de l’émission Todo por la Misma, Facundo Medina a raconté être tombé sur un garagiste qui, sans le reconnaître, lui a expliqué que l’Albiceleste avait volontairement « donné » sa finale de Coupe du monde à l’Espagne (0-1, a.p.).

Pour l’artisan, les joueurs de Lionel Scaloni étaient même des « traîtres à la patrie ». Le pot aux roses a finalement été découvert grâce à une tierce personne, qui a reconnu le défenseur. Et là, changement de vidange : « Le garagiste s’est mis à pleurer », raconte Medina.

Pas touche à l’Albiceleste

Pas vraiment du genre à laisser passer, l’ancien Lensois l’a immédiatement recadré : « Ne pleure pas maintenant, ne fais pas ta mauviette. On n’a rien donné, tu me prends pour qui ? On voulait gagner. » Avant de finir beaucoup plus tendrement : « Je lui ai dit : « Viens, fais-moi un câlin ». Et là, on s’est enlacés. » Quelques jours plus tôt, Medina avait déjà dû calmer sa propre mère, qui relayait elle aussi des théories autour du parcours argentin au Mondial.

Et le complot sur les joints de culasse, on en parle quand ?

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