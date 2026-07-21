Maxence Lacroix se dirige vers un cador de Premier League

Un Bleu pour renforcer l’armée des Blues, c’était pile dans notre bingo de l’été 2026. Appelé en équipe de France pour la première fois en mars dernier, troisième dans la hiérarchie des centraux lors de la Coupe du monde, Maxence Lacroix est en train de changer de dimension depuis quelques semaines. Le défenseur de Crystal Palace attire désormais l’œil des cadors de Premier League, Chelsea en particulier.

Les premières discussions ont déjà eu lieu

D’après le Daily Mail, les échanges ont déjà débuté entre les deux clubs, notamment avec une rencontre en marge d’Espagne-Argentine entre Behdad Eghbali, le copropriétaire de Chelsea, et Steve Parish, le président des Eagles. Crystal Palace souhaiterait en obtenir environ 70 patates, une somme que Chelsea serait prêt à aligner en incluant les bonus.

Toujours selon le média anglais, Trevoh Chalobah pourrait quant à lui quitter les Blues pour rejoindre Côme pour une somme avoisinant les 41 millions d’euros. Un pactole qui pourrait servir au club londonien pour attirer le central des Bleus.

Le fameux produit en Lacroix.

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