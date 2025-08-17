Chelsea se cogne sur Crystal Palace

Chelsea 0-0 Crystal Palace

Qui a dit que le spectacle était plus beau outre-manche ?

Curiosité de la saison à venir de Premier League après son titre mondial, Chelsea s’est pris les pieds dans Crystal Palace pour ses grands débuts avec un derby londonien achevé sur un score nul et vierge (0-0). Une rencontre que l’on retiendra notamment pour cette drôle de situation : alors qu’Eberechi Eze pensait avoir ouvert le score d’un superbe coup franc direct, M. England a annulé le but en raison de la position de Marc Guéhi, trop près du mur des Blues.

Santos ne fait pas mieux qu’Estêvão

Malgré l’entrée en jeu d’Estêvão peu après le retour des vestiaires, Chelsea a pour sa part échoué à se montrer réellement dangereux, le tout jeune crack brésilien envoyant notamment une frappe en belle position au-dessus. Même manque de réussite pour l’ancien Strasbourgeois Andrey Santos, dans les derniers instants. Voilà déjà deux points précieux de perdus face à Liverpool et Manchester City, en attendant le résultat du duel au sommet opposant Arsenal à Manchester United.

Toujours aussi violent, le coup de blues de fin d’été.

C'est l'une des nouveautés de la saison ! Les arbitres peuvent désormais expliquer au micro la décision de la VAR 😳 En l'occurrence, Darren England précise pourquoi il a annulé le but de Crystal Palace#CHECRY | #PremierLeague pic.twitter.com/X8AFU33pyY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 17, 2025

Chelsea maîtrise Newcastle, West Ham enfonce Manchester United, Tottenham surpris par Crystal Palace