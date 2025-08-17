S’abonner au mag
  • Premier League
  • J1
  • Chelsea-Crystal Palace (0-0)

Chelsea se cogne sur Crystal Palace

TB
Chelsea se cogne sur Crystal Palace

  Chelsea 0-0 Crystal Palace

Qui a dit que le spectacle était plus beau outre-manche ?

Curiosité de la saison à venir de Premier League après son titre mondial, Chelsea s’est pris les pieds dans Crystal Palace pour ses grands débuts avec un derby londonien achevé sur un score nul et vierge (0-0). Une rencontre que l’on retiendra notamment pour cette drôle de situation : alors qu’Eberechi Eze pensait avoir ouvert le score d’un superbe coup franc direct, M. England a annulé le but en raison de la position de Marc Guéhi, trop près du mur des Blues.

Santos ne fait pas mieux qu’Estêvão

Malgré l’entrée en jeu d’Estêvão peu après le retour des vestiaires, Chelsea a pour sa part échoué à se montrer réellement dangereux, le tout jeune crack brésilien envoyant notamment une frappe en belle position au-dessus. Même manque de réussite pour l’ancien Strasbourgeois Andrey Santos, dans les derniers instants. Voilà déjà deux points précieux de perdus face à Liverpool et Manchester City, en attendant le résultat du duel au sommet opposant Arsenal à Manchester United.

Toujours aussi violent, le coup de blues de fin d’été.

Chelsea maîtrise Newcastle, West Ham enfonce Manchester United, Tottenham surpris par Crystal Palace

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine