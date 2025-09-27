Liverpool chute sur le gong à Crystal Palace, Brighton dompte Chelsea

Dear football…

Tu as encore offert un bel après-midi, en Angleterre. Ce samedi a en effet accouché de scénarios complètement dingues en Premier League, à commencer par la défaite de Liverpool sur la pelouse de Crystal Palace (2-1). Menés après l’ouverture du score d’Ismaïla Sarr en début de match, les Reds ont trouvé la faille en toute fin de partie par Federico Chiesa (un but précédé d’une main de Mohamed Salah, que la VAR a jugé légitime) pour sauver le match nul. C’était compter sans Eddie Nketiah, buteur au bout du bout du temps additionnel et héros de Selhurst Park pour offrir la victoire aux Eagles face au leader de Premier League. En tout cas, le leader connaît désormais son nouveau dauphin : ce même Crystal Palace, à trois points de Liverpool.

Welbeck éternel et Kroupi buteur, Estève aussi…

Le spectacle s’est trouvé un peu partout ce samedi sur les pelouses anglaises, avec notamment un succès détonnant de Brighton à Chelsea (1-3) avec un doublé de l’éternel Danny Welbeck. Peu aidés par l’expulsion de Chalobah en seconde période, les Blues concèdent une deuxième défaite de suite et dégringolent à la 7e place. De son côté, Manchester City a déroulé son football en faisant sauter le verrou Burnley en seconde période avec un malheureux doublé contre son camp du Français Maxime Estève (5-1) et un doublé d’Erling Haaland permettant à City de rester provisoirement dans le top 4. La quatrième rencontre s’est soldée par un nul entre Leeds et Bournemouth (2-2), avec la première réalisation d’Eli Junior Kroupi avec les Cherries d’un but ultra-clutch dans le temps additionnel.

Sacré temps additionnel !

Crystal Palace 2-1 Liverpool

Buts : I. Sarr (9e) et Nketiah (90e+7) pour les Eagles // Federico Chiesa (87e) pour les Reds

Manchester City 5-1 Burnley

Buts : Esteve (CSC, 12e et 65e), M. Nunes (61e) et Haaland (90e et 90e+3) pour les Cityzens // Anthony (28e) pour les Clarets

Chelsea 1-3 Brighton

Buts : E. Fernandez (24e) pour les Blues // Welbeck (77e et 90e+10) et De Cuyper (90e+2) pour les Seagulls

Expulsion : T. Chalobah (53e)

Leeds 2-2 Bournemouth

Buts : Rondón (37e) et Longstaff (54e) pour les Peacocks // Semenyo (26e) et Kroupi (90e+3) pour Bournemouth

Arne Slot dément l’existence d’une sanction financière contre Hugo Ekitike