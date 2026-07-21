La proposition de Trump à Infantino dont on aurait pu se passer

On appelle ça « une idée de merde ». Seulement deux petits jours après la fin de ce rouleau compresseur de 104 matchs, Donald Trump s’est réjoui de la compétition qu’il a organisée (en compagnie du Mexique et du Canada, c’est toujours bon de le rappeler) : « Il n’y a jamais rien eu de tel, qu’importe l’événement », se félicite-t-il, ce lundi, sur le tarmac de l’aéroport de New York. […] Cette Coupe du monde était quatre fois plus réussie que n’importe laquelle auparavant. On parle peut-être même de cinq fois, d’après ce qu’on m’a dit aujourd’hui. » Réussie par rapport à quoi ? On ne sait pas.

On remet le couvert ?

Le président des États-Unis a tellement kiffé le soccer durant ce long mois qu’il est partant pour réorganiser un Mondial de son vivant. Il a confié avoir envoyé un message à Gianni Infantino pour lui soumettre l’idée : « J’ai eu une super idée pour Gianni. Je lui ai dit : ’Tu dois faire deux pays.’ Alors annonce-nous à nouveau la prochaine fois, et annonce un autre pays ensuite, ça atténuera la colère et le choc », explique-t-il sur Fox News.

Quelque bla-bla plus tard, il s’est permis de déposer les prémices d’une candidature pour le Mondial 2038 : « Je pense que c’est une excellente idée. Mais vu les chiffres, nous allons en redemander une immédiatement. J’ai dit que pour atténuer l’effet de surprise, vous pourriez annoncer notre participation, puis peut-être une autre pour la prochaine, et même une autre encore. Mais nous devons recommencer, et nous devons le faire de mon vivant. Tu m’entends, Gianni ? »

Donald a trouvé son canard.

Quand Donald Trump tape l’incruste avec l’Espagne