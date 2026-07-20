Quand Donald Trump tape l’incruste avec l’Espagne

Évidemment, il ne pouvait pas rater la photo, ni l’occasion de faire son intéressant. Très présent après la victoire de l’Espagne contre l’Argentine, Donald Trump a participé à la remise des récompenses individuelles et des médailles aux côtés de Gianni Infantino. Le président américain a ensuite apporté le trophée à Rodri, capitaine de l’Espagne, avant de se placer à gauche des joueurs espagnols, bien décidé à profiter lui aussi des confettis.

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Même Gianni Infantino a tenté de le faire partir

Alors que la Roja commençait à célébrer son titre, Trump est resté droit comme un I sur le podium, applaudissant tranquillement pendant que Rodri soulevait la Coupe du monde. Gianni Infantino a bien tenté de lui demander de se décaler, sans obtenir la moindre réaction, bien sûr. En même temps, on ne donne pas d’ordres au président de la première puissance mondiale. Cette scène rappelle celle de la Coupe du monde des clubs, lorsque le président américain était déjà resté aux côtés des joueurs de Chelsea pendant la remise du trophée.

Il n’a toujours pas réclamé de médaille, c’est déjà ça de pris.

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