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Pep Guardiola au chevet de l’Italie ?

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Pep Guardiola au chevet de l’Italie ?

Peppe Guardiolo ? Après dix belles et longues années à tout gagner avec Manchester City, Pep Guardiola est un coach à prendre depuis son départ d’Angleterre. L’information n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd du côté de l’Italie, alors pourquoi pas tenter le coup pour la Nazionale, toujours à la recherche d’un tacticien après la démission de Gennaro Gattuso, à la suite de la non-qualification pour la Coupe du monde.

Une réunion à Barcelone

Tous fraîchement nommés au poste de directeur technique pour Paolo Maldini et conseiller pour Leonardo, le nouveau duo à la tête du foot transalpin aurait rencontré Pep Guardiola à Barcelone, d’après SkySport Italia, pour le convaincre de prendre les rênes de la sélection. Un sacré objectif pourrait donc attendre le Catalan puisque l’Italie a raté les trois derniers Mondiaux, une éternité pour les habitants de la Botte.

Le média italien précise tout de même ne pas être « certain que Guardiola deviendra le sélectionneur de notre équipe nationale, mais nous sommes certains que Pep n’est plus seulement un rêve. C’est une piste sérieuse. Nous en saurons davantage dans les prochains jours, mais le projet italien commence à prendre forme. »

Klopp, Guardiola, Zidane : on a presque déjà envie d’être en 2028.

La balle perdue de Guy Stéphan pour l’Italie

EM

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