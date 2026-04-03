S’abonner au mag
  • International
  • Italie

Gennaro Gattuso n’est plus sélectionneur de l’Italie

TJ
50 Réactions
Gennaro Gattuso n’est plus sélectionneur de l’Italie

Difficile de résister à un tel séisme. Gennaro Gattuso n’est plus sélectionneur de l’Italie. D’un commun accord avec la fédération italienne, l’ancien coach de l’OM a mis fin à son aventure avec la Nazionale, trois jours après avoir manqué la qualif pour le Mondial nord-américain. « C’est le cœur lourd, n’ayant pas atteint l’objectif que nous nous étions fixé, que je considère mon mandat de sélectionneur de l’équipe nationale comme terminé », a-t-il réagi dans un communiqué publié ce vendredi.

Un départ attendu, annoncé officiellement par la FIGC, qui intervient au lendemain de la démission de Gabriele Gravina de la présidence de la fédé et de celle de Gianluigi Buffon de la tête de la délégation. En bref, tout est à reconstruire dans l’organigramme du foot transalpin. Quant au remplaçant de Gattuso, deux noms reviennent dans la presse italienne : Roberto Mancini et Antonio Conte.

Didier Deschamps ou Pep Guardiola ?

Deux visions semblent s’opposer pour initier le renouveau du foot italien. Se tourner vers deux anciens sélectionneurs pour jouer la sécurité, ou aller piocher quelqu’un qui n’a aucun passif avec le pays de la Botte. Pour cette deuxième option, les noms de Pep Guardiola (qui n’a toujours pas annoncé vouloir rempiler une année de plus avec Manchester City) et de Didier Deschamps (qui quittera les Bleus à l’issue de la Coupe du monde) ont également été cités. Entre tradition et modernité, l’Italie doit désormais trancher, avec l’Euro 2028 comme première étape.

Tout est à reconstruire maintenant.

Les Italiens choisissent leur sélectionneur idéal

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez PSG-Toulouse (3-1)
Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.