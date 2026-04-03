Difficile de résister à un tel séisme. Gennaro Gattuso n’est plus sélectionneur de l’Italie. D’un commun accord avec la fédération italienne, l’ancien coach de l’OM a mis fin à son aventure avec la Nazionale, trois jours après avoir manqué la qualif pour le Mondial nord-américain. « C’est le cœur lourd, n’ayant pas atteint l’objectif que nous nous étions fixé, que je considère mon mandat de sélectionneur de l’équipe nationale comme terminé », a-t-il réagi dans un communiqué publié ce vendredi.

Un départ attendu, annoncé officiellement par la FIGC, qui intervient au lendemain de la démission de Gabriele Gravina de la présidence de la fédé et de celle de Gianluigi Buffon de la tête de la délégation. En bref, tout est à reconstruire dans l’organigramme du foot transalpin. Quant au remplaçant de Gattuso, deux noms reviennent dans la presse italienne : Roberto Mancini et Antonio Conte.

“Un onore aver potuto guidare la Nazionale” Comunicato ufficiale ⤵️https://t.co/GfkKzQnQv3 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) April 3, 2026

Didier Deschamps ou Pep Guardiola ?

Deux visions semblent s’opposer pour initier le renouveau du foot italien. Se tourner vers deux anciens sélectionneurs pour jouer la sécurité, ou aller piocher quelqu’un qui n’a aucun passif avec le pays de la Botte. Pour cette deuxième option, les noms de Pep Guardiola (qui n’a toujours pas annoncé vouloir rempiler une année de plus avec Manchester City) et de Didier Deschamps (qui quittera les Bleus à l’issue de la Coupe du monde) ont également été cités. Entre tradition et modernité, l’Italie doit désormais trancher, avec l’Euro 2028 comme première étape.

Tout est à reconstruire maintenant.

Les Italiens choisissent leur sélectionneur idéal