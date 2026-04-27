Pas d’Euro 2032 pour l’Italie ni de compétitions européennes pour ses clubs ?

Che disastro ! L’enquête pour « complicité de fraude sportive » concernant le responsable de la désignation des arbitres de Serie A et B, Gianluca Rocchi, pourrait avoir de terribles répercussions pour le football italien.

En effet, le président de la Serie A Ezio Simonelli s’est entretenu avec celui de l’UEFA, Aleksander Čeferin, et les indications de ce dernier sont fortes : si ingérence politique au sein de la fédération italienne il y a, alors les clubs du pays risqueraient une exclusion des compétitions européennes et l’Italie pourrait se voir retirer la coorganisation de l’Euro 2032, rapportent le Corriere della Sera et Calcio Finanza. Ce n’est pas la première menace du président de l’UEFA, qui avait déjà exprimé son agacement début avril, au vu des problèmes d’infrastructures du pays.

Pas si vite

Alors que l’image du Calcio est déjà bien salie par l’affaire, Simonelli assure que ce cas « isolé » ne peut en aucun cas pénaliser toute la Botte. « S’il s’avère que quelqu’un a commis une faute, il sera juste qu’il en paie le prix. Mais il n’est en aucun cas permis de remettre en cause la crédibilité du système et la régularité du championnat », clame le président qui estime que les « jugements hâtifs ou les conclusions de quelque nature que ce soit sont déplacés ». Un conseil de la Ligue sera organisé dans la semaine afin de nommer l’avocat qui la défendra.

Ça serait dommage de rater un tournoi dans lequel on était qualifié d’office…

Une affaire d’arbitrage secoue le foot italien