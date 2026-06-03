L’Italie entame parfaitement sa route vers le Mondial 2030

La route est longue vers le prochain Mondial. Pendant que la plupart des grandes sélections préparent gentiment la Coupe du monde, l’Italie reste bien discrète et lance sa nouvelle génération pour essayer de sortir la tête de l’eau.

Une première depuis 1912

Avec une liste de novices, le chemin de la rédemption débutait donc face au Luxembourg. Et l’histoire retiendra que c’est avec un succès obtenu grâce à un but sur corner de Pio Esposito, que les Italiens ont lancé ce nouveau cycle pour la Squadra Azzurra (0-1).

🇱🇺 - 🇮🇹 Francesco Pio Esposito délivre l'Italie en ouvrant le score de la tête ! Suivez le match en direct sur L'Équipe live foot #lequipeFOOT pic.twitter.com/rvq5gX8c9B — L'Équipe (@lequipe) June 3, 2026

Face à un adversaire relativement faible, le résultat n’est de toute façon qu’une façade, puisque l’événement du soir, c’est surtout que l’Italie a aligné son 11 de départ le plus jeune depuis 1912 ! Au total, 8 débutants ont démarré le match, avec l’ancien Parisien Cher Ndour ou encore celui du PFC Luca Koleosho parmi eux. Pas mal cette victoire de l’équipe espoirs finalement !

Prochain rendez-vous face à la Grèce.

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