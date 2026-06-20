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William Saliba kiffe l'ambiance chez les Bleus

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William Saliba kiffe l'ambiance chez les Bleus

William Saliblague. Titulaire face au Sénégal pour l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde, William Saliba était de passage à la salle de sport ce vendredi pour conserver sa forme olympique. Questionné au sujet de son physique par la Fédération française de football entre deux gainages, le défenseur d’Arsenal a indiqué « qu’il se sentait tranquille » et que « l’équipe avait bien récupéré » à trois jours du deuxième match de poule face à l’Irak.

« Il n’y a pas de meilleure ambiance ailleur qu’ici  »

Saliba en a aussi profité pour saluer l’atmosphère dans le groupe des Bleus : « L’ambiance est top, il n’y a pas de meilleure ambiance ailleurs qu’ici. Ça se tape des barres, ça rigole bien, le mood il est bon.» Et de conclure sur un ton un peu plus sérieux avant de repartir au charbon : « On rigole, mais faut venir bosser le matin. »

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L’avenir appartient à ceux qui se lèvent à l’heure où je me couche.

L’arbitre de France - Irak a été désigné

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