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Kylian Mbappé rattrapé par les contrôleurs de la RATP

MBC
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Kylian Mbappé rattrapé par les contrôleurs de la RATP

Un nom lourd à porter. Pour le début de cette Coupe du monde, l’émission C à Vous a interviewé Kylian Mbappé. Pas l’auteur du doublé contre le Sénégal. Non, un jeune de 18 ans qui a exactement le même prénom et le même nom que le capitaine de l’équipe de France. Un hasard de dingue pour reprendre les mots de Pierre Niney.

« Monsieur Mbappé, votre pass Navigo »

Tout juste majeur, Kylian Mbappé a raconté l’une des folles histoires qui lui est arrivée à cause de son identité. « Une fois, j’étais à la gare Saint-Lazare, j’allais à un rendez-vous et je tombe sur les contrôleurs. Ce jour-là, j’avais oublié mon pass Navigo. Ils me demandent mon nom et mon prénom. Moi, je n’avais rien pour leur prouver, du coup je leur dis que je m’appelle Kylian Mbappé. Ils se sont vraiment mis en colère contre moi. Ils m’ont dit « on a pas le temps pour des bêtises ». Du coup, j’ai passé énormément de temps avec eux à attendre. Ils s’étaient persuadés que c’était une blague. »

Avant de passer son après-midi dans l’odeur de pisse d’une station de métro parisien, Kylian Mbappé bis a aussi fait des essais au PSG, lorsque le Kyks portait la tunique du club de la capitale. « Ça n’a pas abouti malheureusement, mais j’en garde une très bonne expérience », raconte-t-il à l’émission de France 5.

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Un Mbappé ne peut donc pas en remplacer un autre…

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MBC

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