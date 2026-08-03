Infantino compte sur le soutien de l'administration Trump pour se faire réélire

Gianni a beau « se sentir qatari, arabe, africain, homosexuel, handicapé, travailleur migrant », il se sent également trumpiste. Selon des informations du New York Post, Gianni Infantino doit échanger ce lundi avec l’administration de Donald Trump, dont le secrétaire d’État Marco Rubio, pour évoquer la possibilité d’un soutien public de la présidence américaine pour les futures élections de la FIFA. Toujours selon le média new-yorkais, le « Rastignac du Valais » se ferait actuellement snober par son meilleur ami Donald Trump depuis mardi dernier et l’annonce de son projet. Ce dernier ne répondrait pas à ses appels et aurait coupé le contact.

Infantino de plus en plus isolé

Après les multiples protestations de confédérations et de fédérations aux velléités du président de la FIFA de vendre la Coupe du monde, Infantino a vu ce matin les fédérations anglaises et galloises annoncer publiquement leur non soutien à sa reconduction à la tête du football mondial. De son côté, l’UEFA envisage des poursuites judiciaires.

Elle, la FFF conteste mais soutient toujours Infantino… pour l’instant.

Deux fédérations retirent leur soutien pour la réélection de Gianni Infantino