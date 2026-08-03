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Alerte à tous les bahloulistes : Farès Bahlouli a retrouvé un club !

ABS
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Alerte à tous les bahloulistes : Farès Bahlouli a retrouvé un club !

Lyon, Lille, Monaco : sur le papier un CV bien rempli mais dans la réalité, des passages éclairs et décevants. Ancien grand espoir du football français, Farès Bahlouli va rejoindre l’US Biskra, club récemment vainqueur de la Ligue 2 algérienne et donc promu, cette saison, en Ligue 1. L’homme aux multiples sélections avec les catégories jeunes de l’équipe de France va donc retrouver une équipe de football, trois années après sa dernière expérience en Ukraine, avec le SK Dnipro.

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De la lumière à la D3 ukrainienne

Étoile du centre de formation lyonnais à ses débuts, le milieu franco-algérien n’a pas connu le succès qui lui était promis et s’est vite retrouvé dépassé par les espoirs placés en lui. Transfert raté à la Juve, passage dans un centre d’amaigrissement et blessures à répétitions : Bahlouli s’est vite perdu. Un chemin de croix qui le mène finalement à signer en 2021 au Metalist Kharviv, en D3 ukrainienne. Club où il aura brillé et connu deux montées successives avant d’être stoppé par l’invasion russe, la guerre, puis un passage compliqué au SK Dnipro-1.

À 31 ans, il n’est pas encore trop tard pour remettre tout le monde d’accord.

Et maintenant Suzuki : à quoi joue Paris avec ses gardiens ?

ABS

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