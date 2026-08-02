La correspondance Strasbourg-Chelsea fonctionne toujours

Fin du faux suspens. Après avoir passé la Coupe du monde sur le banc de l’Argentine, Valentin Barco fait ses valises direction l’Angleterre et quitte Strasbourg pour Chelsea.

Un contrat jusqu’en 2033

Un transfert dans l’ère du temps depuis que l’Argentin a fait ses adieux au Racing dès la fin de saison et que même Wikipédia l’annonçait à Londres. Une arrivée tellement attendue, que Chelsea se contente simplement de la « confirmer », plutôt que de l’annoncer.

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Un retour en Premier League où l’Argentin aura pas mal de choses à prouver, lui qui ne s’était pas imposé à son arrivée en Angleterre en 2024 et un passage raté du côté de Brighton.

Vu ce qu’il a montré en Alsace sur près de 60 matchs en un an et demi, le petit Colo a bien grandi. Les Blues ont annoncé sa signature jusqu’en 2033, sans préciser le montant de l’indemnité de transfert, alors qu’il devrait rejoindre le groupe après ses vacances.

La colo en Alsace, c’est bel et bien terminé.

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