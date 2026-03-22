Les supporters de Strasbourg bientôt à Londres pour protester contre BlueCo

London calling. Toujours muets lors des quinze premières minutes des matchs de leur équipe, les protestations des supporters de Strasbourg envers BlueCo passent à l’échelon supérieur. Le 18 avril prochain, en marge du match de Chelsea contre Manchester United, certains fans du Racing se déplaceront à Londres pour manifester avec les supporters des Blues contre leurs propriétaires communs. Dans un communiqué publié sur X, le groupe de supporter des Blues NotAProjectCFC se déclare « fier d’annoncer une action de protestation commune avec quatre groupes de supporters représentant plus de 2 000 fans du Racing Club de Strasbourg ».

Une action conjointement organisée

Quatre associations de supporters seront représentées dans les rues de la capitale britannique : les Ultra Boys 90, le Kop Ciel et Blanc, la Fédération des supporters du RCS et la section parisienne des fans du Racing.

« Nous souhaitons dénoncer non seulement l’incompétence et la mauvaise gestion du Chelsea Football Club, mais aussi les restrictions imposées par la propriété de plusieurs clubs, qui privent des clubs comme le RC Strasbourg de leur identité et qui censurent et répriment des groupes de supporters historiques et respectés », ajoutent les frondeurs dans leur communiqué. Les détails et le parcours de cette marche seront publiés dans les jours qui viennent.

Un petit tour devant Harrods ?

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