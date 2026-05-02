- Ligue 1
- J32
- Nantes-Marseille
En direct : Nantes-Marseille (3-0)
Cette fois, c'est Mason Grenwood qui s'essaie. Sa tentative s'envole vers le périphérique nantais.
La frappe déviée d'Igor Paixao passe au ras du poteau. Toujours 3-0 !
Malgré le score en faveur des Canaris, la Beaujoire reste toujours muette.
Les joueurs de l'OM reposent enfin leurs panards sur le ballon. Déjà trop tard ?
🔀 Changement pour FC Nantes. Louis Leroux remplace Mohamed Kaba
🔀 Changement pour FC Nantes. Francis Coquelin remplace Rémy Cabella
Gouiri qui entre seulement à la 66e minute, le coaching plus qu'oubliable d'Habib Beye.
Sur sa première occasion du match, Amine Gouiri frappe et tombe sur la main ferme de Patrick Carlgren.
Vous la sentez arriver la déclaration folle de Medhi Benatia en zone mixte ?
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Amine Gouiri remplace Arthur Vermeeren
Les Canaris se procurent encore une occasion sur corner. L'OM ne réagit toujours pas...
Marseille a encore trente minutes pour éviter de vivre une nouvelle humiliation.
Vous êtes encore là ami.e.s de l'OM ?
3-0 en quinze minutes, vous y croyez ? Réveillez-moi.
Leonardo Balerdi et Facundo Medina complétement endormis sur le coup. 3-0 pour Nantes, Marseille en détresse.
⚽ But de Matthis Abline pour FC Nantes
La réincarnation de Lionel Messi. Après un slalom de grande classe dans la surface, Matthis Abline inscrit le troisième but nantais. Quel exploit individuel !
Deux buts pour Rémy Cabella cette saison, deux contre l'OM. Les Marseillais vont encore pleurnicher en disant "nos adversaires choisissent leur match ninininin".
Tochukwu Nnadi perd bêtement le ballon dans le rond central et offre un contre aux Nantais, conclu parfaitement par Rémy Cabella.
⚽ But de Rémy Cabella pour FC Nantes
ET DE 2 POUR NANTES. C'EST FOU.
Marseille réagit et s'offre un corner. Il va falloir se révéiller si les Phocéens souhaitent aller chercher une place en Ligue des champions.
Au moment où on se parle, Nantes se retrouve à deux points d'Auxerre, barragiste. La course au maintien est totalement relancé.
⚽ But de Ignatius Ganago pour FC Nantes
GOALLLLLLLL pour le FCN. Sur une passe de Matthis Abline vers le point de pénalty, Ignatius Ganago croise parfaitement sa frappe. Imparable pour Jeffrey de Lange. 1-0 pour Nantes !
🟨 Carton jaune pour Ange Lago
Suite à un contre marseillais, Ange Lago se distingue déjà. Après que sa frappe soit stopée par Patrick Carlgren, ses crampons tapent les couilles du Suédois.
Nantes se montre dangereux dès l'entame de cette deuxième période. Ganago puis Awaziem s'essaient. Leurs tentatives sont deviées par la défense marseillaise.
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Ange Lago remplace Pierre-Emerick Aubameyang
Premières minutes pour le jeune marseillais Ange Lago, habitué à jouer en N3.
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Igor Paixão remplace Hamed Junior Traorè
On est d'accord, les Marseillais viennent de réaliser l'une des pires, si ce n'est la pire, première période de leur saison ? Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup.
Les deux équipes reviennent sur la pelouse de la Beaujoire. Messieurs, juste un souhait : faites mieux !!
On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la deuxième mi-temps. À tout les cracoucas.
Nicolas Cozza et Frédéric Guilbert ont demandé le soutien de leur public avant de rentrer au vestiaire.
L'arbitre siffle la mi-temps sur ce triste 0-0. Une rencontre bien ennuyante entre deux equipes toujours aussi malades.
"Meunier tu dors, ton moulin ton moulin va trop vite". Soporifique cette première mi-temps.
2 minutes de temps additionnel. Vivement la fin de cette purge.
Depuis le début du match, Marseille est incapable de faire mal en transition alors que Nantes se découvre. La faute à de trop nombreuses erreurs techniques.
Après un joli mouvement marseillais (enfin), Pierre-Emerick Aubameyang tente de lober Patrick Carlgren. C'est trop mou et le gardien suédois sort vainqueur de ce duel.
Les deux corners marseillais ne donnent rien. La première mi-temps des Marseillais est vraiment cataclysmique.
Les Canaris peuvent avoir des regrets sur le coup. Cette action illustre à nouveau le manque d'efficacité chronique côté Nantais.
Suite à ce corner mal négocié par les Marseillais, Nantes s'offre une contre-attaque en 5 contre 2. Après un échange avec Ibrahima Sissoko, Mohamed Kaba tente sa chance et tombe sur un Jeffrey de Lange cinq étoiles. Toujours 0-0.
Les Phocéens poitent enfin le bout de leur nez dans le camp nantais et gagnent un corner sur une passe déviée.
La défense marseillaise était, comme souvent ces derniers temps, complétement à l'ouest.
Servi seul dans la surface après un appel tranchant, Rémy Cabella loupe son face à face contre Jeffrey de Lange. Bel arrêt du gardien belge.
La tentative de Cabella ne retombe pas assez pour inquiéter le portier marseillais.
Naïf, Quiten Timber attrape Rémy Cabella et commet une faute. Nantes obtient un coup franc à 22 mètres des cages de Jeffrey de Lange.
Les supporters de la Brigade Loire ont déployé une banderole avec écrit : "La famille Kita dirige, le FC Nantes en pâtit, le peuple nantais subit. On vous vomit." Bon appetit la team.
Habib Beye semble particulièrement énervé par le début de match somnolant de ses joueurs.
Les imprécisions techniques se multiplient. On se croirait en National 2 parfois.
🔀 Changement pour FC Nantes. Mathieu Acapandié remplace Deiver Machado
Incapable de poursuivre cette rencontre, le Colombien s'assoit sur le banc nantais. Nantes joue à dix en attendant le changement.
Deiver Machado semble s'être blessé sur ses accélérations.
Nantes à deux doigts d'ouvrir le score sur un centre ultra dangereux du sprinteur Deiver Machado. Heureusement pour l'OM, Facundo Medina veillait au grain et a coupé le centre de l'ancien lensois.
Mason Greenwood se foire totalement. Le paria de l'Angleterre ne lève même pas son ballon.
🟨 Carton jaune pour Matthis Abline
Revenu défendre, le Français tacle Emerson par derrière. Coup franc à 25 mètres pour l'OM !
Parti en profondeur, Pierre-Emerick Aubameyang imite Cheick Diabaté et se dribble tout seul en tentant un passement de jambes.
Ce silence à la Beaujoire... Il y avait besoin d'un pass sanitaire pour venir au stade ou quoi ?
Servi par Hamed Junior Traoré, Mason Greenwood ne cadre pas sa frappe. Enfin une première tentative à se mettre sous la dent pour l'OM !
Après dix minutes médiocres, Marseille pose enfin le ballon dans la moitié de terrain nantaise.
Marseille n'enchaîne pas trois passes de suite. Gênant.
Matthis Abline obtient un coup franc intéressant. À Rémy Cabella de se racheter après son corner pourri il y a quelques minutes
Ok, c'est l'heure de la sieste, mais qu'est ce que ça ronronne !
Capitaine ce soir, Nicolas Cozza gagne son duel face à Mason Grenwood, déjà auteur de deux pertes de balle.
Catastrophique ce coup de pied de coin tiré par Rémy Cabella ! La tentative de l'ancien marseillais ne passe même pas le premier poteau.
Corner obtenu par Deiver Machado. Premier coup de chaud dans la défense marseillaise ?
En deux minutes, les Phocéens ont déjà perdu deux ballons. Sacré début de match !
Le match serait diffusé en noir et blanc, on se croirait vraiment dans un film muet. La Brigade Loire continue sa grève des encouragements cet après-midi.
ET C'EST PARTI !! Triste ambiance à la Beaujoire.
Les deux coachs ont tiularisé leurs gardiens remplaçants : Jeffrey de Lange à l'OM et Patrick Carlgren au FCN. Geronimo Rulli comme Anthony Lopes sont blessés pour ce match sous tension.
Habib Beye titularise la triplette Timber-Aubameyang-Greenwood en attaque.
John Miles pour l'entrée des joueurs, il n'y a rien de mieux !
Héros du match aller remporté 2-0 par les Nantais, Rémy Cabella est dans le onze des Canaris. L'ancien de l'OM épaulera Ignatius Ganago et Matthis Abline, à nouveau titularisés devant.
Déjà la 32e journée de Ligue 1 ! C'est passé vite bordel. Plus que trois petits week-end avant la fin de l'aventure.
Côté Marseillais, les hommes d'Habib Beye ont enchaîné deux résultats moisis, une défaite à Lorient et un nul contre Nice. En cas de victoire, l'OM ne sera, au mieux, que cinquième à la fin de cette 32e journée. Loin, très loin de la qualification en Ligue des champions.
Si Nantes ne gagne pas contre Marseille et qu'Auxerre bat Angers demain, la bande à Waldemar Kita descendra une bonne fois pour toute en Ligue 2.
Salut les marsupilamis, ça farte ? Au programme de ce samedi : un match entre deux équipes grippées, le FC Nantes, au bord de la Ligue 2 et l'OM, au ralenti dans la course à la Ligue des champions !
🔀 Changement pour FC Nantes. Louis Leroux remplace Mohamed Kaba
🔀 Changement pour FC Nantes. Francis Coquelin remplace Rémy Cabella
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Amine Gouiri remplace Arthur Vermeeren
⚽ But de Matthis Abline pour FC Nantes
La réincarnation de Lionel Messi. Après un slalom de grande classe dans la surface, Matthis Abline inscrit le troisième but nantais. Quel exploit individuel !
⚽ But de Rémy Cabella pour FC Nantes
ET DE 2 POUR NANTES. C'EST FOU.
⚽ But de Ignatius Ganago pour FC Nantes
GOALLLLLLLL pour le FCN. Sur une passe de Matthis Abline vers le point de pénalty, Ignatius Ganago croise parfaitement sa frappe. Imparable pour Jeffrey de Lange. 1-0 pour Nantes !
🟨 Carton jaune pour Ange Lago
Suite à un contre marseillais, Ange Lago se distingue déjà. Après que sa frappe soit stopée par Patrick Carlgren, ses crampons tapent les couilles du Suédois.
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Ange Lago remplace Pierre-Emerick Aubameyang
Premières minutes pour le jeune marseillais Ange Lago, habitué à jouer en N3.
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Igor Paixão remplace Hamed Junior Traorè
🔀 Changement pour FC Nantes. Mathieu Acapandié remplace Deiver Machado
🟨 Carton jaune pour Matthis Abline
Revenu défendre, le Français tacle Emerson par derrière. Coup franc à 25 mètres pour l'OM !
FC Nantes
Olympique de Marseille
Par Mathis Blineau-Choëmet