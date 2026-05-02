Sur Facebook, le président d’un club bulgare commente l’intégralité des décisions arbitrales de la dernière journée de championnat

C’est normal en Bulgarie. Président du CSKA Sofia 1948 (à ne pas confondre avec la version originale du club), Tsvetomir Naydenov est un personnage fantasque du football bulgare. Propriétaire de la société Dfbet, qui sponsorise à la fois son équipe, actuellement deuxième du classement, et la D1 nationale (tout va bien), il n’hésite pas à prendre la plume sur Facebook, le réseau social préféré des hommes de son âge, pour, à la manière d’un Jean-Michel Aulas à son prime, écrire sans réfléchir tout ce qui lui passe par la tête.

Exposer les « cafards »

Surnommé Maestro par ses aficionados, Naydenov a récidivé ce vendredi en se fendant d’un (très) long post dans lequel il commente l’intégralité des décisions arbitrales de la dernière journée de championnat, en réaction à la disparition des bilans hebdomadaires publiés par la commission de l’arbitrage locale.

« Les cafards, ces insectes délicats, détestent être exposés à la lumière », justifie-t-il sans filtre en guise d’introduction, smiley clin d’œil inclus, avant d’ajouter que, selon lui, il devrait répéter l’exercice avant chaque future journée.

Distribuant les bons et mauvais points match par match, le Maestro allume ad hominem des hommes en noir qu’il a dans le viseur, les traitant de « serviteurs » tout droit sortis du « Royaume des corrompus » et « aux ordres » de l’un ou l’autre baron footballistique local. Quelques privilégiés échappent à son courroux en écopant du qualificatif « neutre », le seul compliment qu’il parvient à sortir à de rares exceptions avec un très paternaliste « bon garçon ».

La commission des arbitres n’a pas encore réagi, mais en cas de sanction, il faudra probablement chercher une nouvelle société de paris sportifs pour sponsoriser le championnat la saison prochaine.

Dans le chaos, le CSKA 1948 Sofia prive le CSKA Sofia de Coupe d’Europe