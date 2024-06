Dans le chaos, le CSKA 1948 Sofia prive le CSKA Sofia de Coupe d’Europe

Les dédales administratifs d’Europe de l’Est font une nouvelle victime.

Ce vendredi soir avait lieu un match peu commun pour distribuer le dernier ticket européen en Bulgarie : au stade national Vasil Levski s’affrontaient en barrage pour la Ligue Conférence le CSKA Sofia et le… CSKA 1948 Sofia. Pour la faire courte, le CSKA Sofia est le CSKA reconnu par la plupart des supporters, franges ultras et hooligans inclus, comme la vraie équipe de l’armée. Au contraire, le CSKA 1948, fondé en 2016 par des dissidents, évolue généralement dans un stade vide, sans réelles perspectives d’avenir et doit faire face à la défiance ambiante. Il faut dire que le CSKA a racheté la licence du Litex Lovech en 2016 pour éviter de redémarrer plus bas que la troisième division à la suite de sa faillite, chose qui n’a pas plu à tout le monde, d’où l’apparition du CSKA 1948.

BREAKING: CSKA-Sofia ultras invaded the pitch as their team was losing 2-0 to CSKA 1948 in tonight’s European spot playoff! The match was temporarily stopped in the 88th minute, then resumed and CSKA 1948 claimed the UECL place! CSKA-Sofia’s season is a disaster… pic.twitter.com/Hv47fM1dFL — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) May 31, 2024

Bref, le CSKA 1948 a joué un bien mauvais tour à son rival institutionnel en s’imposant 2-0 devant 43 000 soutiens du CSKA, afin de se qualifier pour le deuxième tour de la C4, un an après une performance similaire. Une victoire méritée, alors que le CSKA avait pourtant terminé 3e en Bulgarie, et se dégageait comme le favori du barrage face au CSKA 1948, seulement 7e. Avec le système de play-off, le troisième du « groupe championnat » (les 6 premiers) devait en effet affronter le vainqueur du « groupe Ligue Conférence » (le 7e, donc), pour avoir le droit de disputer les tours qualificatifs de cette fameuse Ligue Conférence. Les supporters radicaux du CSKA n’ont pas supporté l’humiliation et ont interrompu la partie à la 88e minute. Au menu : envahissement de terrain, affrontement avec les forces de l’ordre, maniement d’armes diverses, jets de siège puis fuite des joueurs vers les vestiaires. Un gendarme a été gravement blessé, avant que le match ne puisse aller à son terme.

Pendant ce temps-là, Ludogorets n’en a pas fini de régner sur la Bulgarie.

