Et si Jules Koundé filait en Angleterre ?

Nouveau défi pour un nouveau Koundé ?

Loin d’être à son meilleur niveau cette saison avec le Barça, Jules Koundé pourrait changer d’air la saison prochaine. C’est en tout cas ce qui se murmure en Catalogne, du moins chez les médias catalans, manifestement au courant d’intérêts venus de la Premier League pour le latéral français, Chelsea et Manchester City en tête. Pour l’heure, l’ancien Bordelais serait opposé à un départ, lui qui se sent bien à Barcelone. C’est plutôt la direction catalane qui songerait à un transfert pour son défenseur, histoire de réaliser une grosse vente estivale, l’un des objectifs principaux pour le prochain mercato. Parmi les autres joueurs cités pour un possible départ, Alejandro Baldé et Raphinha arrivent aussi en haut de la liste, alors que Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Pedri sont considérés comme intouchables.

Allez Jules, une bonne Coupe du monde, et tu pourras tripler ton salaire en Angleterre.

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