Quand Bouna Sarr confond Hansi Flick avec... un intendant

Peut-être pour ça qu’il n’était pas un titulaire indiscutable… Lorsqu’il signe à la surprise générale au Bayern Munich en 2020, Bouna Sarr connaît le visage de son entraîneur. Mais visiblement, ce n’était pas le cas quelques mois plus tôt. Dans une interview accordée à L’Équipe, le joueur de Metz raconte en effet une scène assez étonnante. « Juste avant ma première séance au Bayern, l’entraîneur Hansi Flick m’a pris dans ses bras et m’a dit : ‘Je t’ai pris pour que tu joues, je suis vraiment content que tu sois avec nous, ne te mets pas de pression’. Quand on avait joué contre eux en amical avec l’OM, avant leur Final 8 de Ligue des champions, il m’avait tendu la main à la mi-temps et lancé : ‘Top player !’ Mais comme je pensais que c’était un intendant, j’ai été un peu froid. J’ai vu après que c’était le coach du Bayern qui a gagné la C1 ! », a livré le Sénégalais.

Payet, le Real dans les chaussettes ?

Autre déclaration inattendue, l’avis du latéral sur Dimitri Payet. Pour l’ancien Bavarois, le milieu de terrain est le joueur qui l’a « le plus impressionné à l’entraînement » et « avait largement le niveau technique pour le Bayern Munich ou le Real Madrid. C’est vraiment dommage qu’il n’ait jamais joué dans un tel club car il avait tout : la qualité des contrôles, le timing de ses passes, la façon dont il caressait le ballon, sa qualité de frappes… Il avait tout du très grand joueur. Quand il arrivait à mettre le ballon en profondeur avec une grande précision alors qu’il regardait à l’opposé, c’était fantastique ». Enfin, l’ex de l’Olympique de Marseille aurait gagné le respect du vestiaire du club allemand grâce au… test « Vameval », qui évalue la VMA : « À mon arrivée au Bayern, j’ai demandé : ‘Qui est le meilleur ?’ On m’a répondu Joshua Kimmich. Quand il l’a su, il est venu me voir et on en a rigolé. J’ai gagné. »

Sympa, les anecdotes !

Le Bayern ne brille pas avant de retrouver le PSG