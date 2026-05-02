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Metz bat son (triste) record

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Metz bat son (triste) record

Des statistiques qui ne font pas plaisir… En s’inclinant contre Monaco lors de la 32e journée de Ligue 1, Metz est officiellement tombé en deuxième division. Retombé, plutôt, car les chiffres sont têtus : connus pour être habitués à l’ascenseur, les Grenats descendent de l’élite française pour la… douzième reprise de leur histoire.

Pas d’équivalent en France… ni dans le Top 5 européen

Personne ne fait pire dans l’Hexagone, aucun club n’ayant vécu cette relégation plus de dix fois. Si on élargit la focale au continent, le constat n’est pas vraiment plus reluisant : en signant une huitième relégation en treize exercices au XXIe siècle, Metz n’est imité par… personne, parmi les cinq grands championnats.

On enchaîne avec le record de Benoît Tavenot ?

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