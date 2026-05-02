Metz 1-2 Monaco

Buts : Deminguet (49e) pour Metz // Balogun (61e) et Fati (90e+1) pour Monaco

Comme un symbole de sa saison… À l’occasion de la 32e journée de Ligue 1, Metz s’est incliné après avoir mené contre Monaco et ce résultat l’envoie officiellement en Ligue 2. Encore plus cruel, les Grenats ont encaissé le but de la défaite dans le temps additionnel suite à une inspiration spontanée d’Ansu Fati. Et s’il fallait une victoire à la lanterne rouge pour repousser l’échéance, descendre sur un nul aurait été moins plombant.

Pogba, un titulaire sans éclat

Surtout que, au bout d’une première période sans relief et avec un Paul Pogba titulaire, les locaux ont ouvert le score au début du second acte via une tête de Jessy Deminguet sur un coup franc de Gauthier Hein. Sauf que les visiteurs ont vite réagi, Falorin Balogun égalisant à l’heure de jeu sur un service de Maghnes Akliouche. Et puis, le dernier du classement a vendangé quelques occasions… jusqu’à la réalisation devenue quasiment évidente de l’Espagnol à la 91e minute, laissant l’ASM à trois points du podium.

Dur, mais l’issue était attendue.

𝐴𝑁𝑆𝑈 𝐹𝐴𝑇𝐼 😎 Monaco envoie Metz en Ligue 2 et s'apprête à faire une belle opération 🔝#FCMASM pic.twitter.com/OzO1RFZrMX — L1+ (@ligue1plus) May 2, 2026

Paul Pogba TITULAIRE pour un vrai match !