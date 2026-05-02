Bordeaux à un point de la montée !

Le football nous surprendra toujours. Alors qu’on ne donnait pas cher de leur peau il y a quelques semaines, les Girondins de Bordeaux peuvent plus que jamais croire à une montée en N1. Les hommes de Rio Mavuba se sont imposés sur la pelouse de Bayonne ce samedi (1-2). Menés au score, ils ont renversé la situation grâce à Guillaume Odru (39e) et Matthieu Villette (46e). Dans le même temps, le leader du groupe, La Roche-sur-Yon, a été neutralisé par Granville (0-0). Conséquence : Bordeaux n’a plus qu’un point de retard, à deux journées de la fin du championnat.

Une chose est sûre : La Roche-sur-Yon reste sur cinq matchs sans gagner et aborde ce sprint final avec beaucoup de doutes. Pour Bordeaux, qui vient d’aligner trois victoires, il faudra faire le plein contre Les Herbiers (5e du classement) et Avranches (7e). En espérant que son rival craque encore, soit face à Chauray (8e), soit face à Locminé (9e).

C’est Rio Mavuba que l’OM aurait dû prendre…

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