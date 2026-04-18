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Bordeaux va encore devoir passer à la caisse

JF
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Bordeaux va encore devoir passer à la caisse

Les problèmes continuent pour Bordeaux. Alors qu’ils ont certainement dit adieu à la montée en National et qu’ils ont été interdits de recrutement, les Girondins ont vu une nouvelle mauvaise nouvelle arriver sur leur bureau ce samedi. Ces derniers viennent d’être condamnés par le tribunal des prud’hommes de Bordeaux à indemniser deux anciens formateurs.

Philippe Lucas et Jean-Luc Dogon, au club pendant respectivement 19 et 13 saisons, étaient en procès contre leur ancien employeur, qui n’avait pas prolongé leur contrat, eux qui étaient en CDD depuis de longues années, sans jamais avoir obtenu de CDI.  Licenciés à l’été 2019, les deux hommes vont se voir verser 200 000 € (Lucas) et 100 000 € (Dogon) au titre de la requalification en CDI qu’ils n’avaient pas obtenue. Un nouveau coup dur pour les finances du club, dont la chute semble sans fin.

Ça fait beaucoup là non ?

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JF

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