Un international français part à la retraite

Sortez les mouchoirs. Lui-même le dit : « Il est temps d’écrire LA fameuse phrase. » Une légende de la Ligue 1 part à la retraite. Oui, une légende : Josuha Guilavogui n’est plus un joueur de football professionnel. Le milieu de 35 ans raccroche les crampons après 17 de carrière.

Sept sélections en Bleus

L’ancien de Saint-Étienne, de Bordeaux et de Wolsburg l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, adressant un joli message au ballon rond : « Tu m’as donné la chance de réaliser le rêve de mon père, qui est par la suite devenu le mien et qui anime les cœurs et les yeux de millions d’enfants. Et puis, tu m’as choisi. » Un bon choix, puisque le droitier a remporté la plus belle des compétitions (la Coupe de la Ligue, en 2013) et est même allé jusqu’à être sélectionné en équipe de France.

Le natif de Toulon a disputé sept matchs avec les Bleus, dont un contre le Brésil. Il a aussi joué sept matchs dans un seul club. C’était à l’Atlético de Madrid. Il n’avait plus foulé les pelouses depuis le printemps 2024, lorsqu’il évoluait à Leeds.

Le petit frère doit être fier.