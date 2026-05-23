Patrick Vieira n’a qu’un seul regret dans sa carrière

Des nouvelles de l’autre Tonton Pat’. Sans emploi depuis son renvoi du Genoa en novembre dernier, Patrick Vieira aimerait « vraiment entraîner à nouveau en Serie A. Je n’ai pas donné le meilleur de moi-même, j’ai laissé un travail inachevé ». C’est ce qu’il a déclaré à la Gazzetta dello Sport, dans un entretien publié ce samedi.

Le quotidien sportif italien en a profité pour lui demander s’il avait des regrets quant à sa carrière de joueur. Réponse : un seul. « Ne pas avoir joué au Real Madrid. Ils m’ont approché pendant quatre ans d’affilée, alors que j’étais à Arsenal [de 1996 à 2005, NDLR]. La dernière année, j’ai dit oui, tous les accords étaient conclus, mais j’ai finalement changé d’avis. J’aimais trop Arsenal. »

Le seul, l’unique

Passé par trois clubs italiens, le Milan, la Juventus et l’Inter, Vieira a terminé sa carrière de joueur en 2011 après une pige d’un an à Manchester City, un club dont il est par la suite devenu ambassadeur, ce qui lui a valu l’opportunité d’une rencontre avec Florentino Pérez : « Lorsque je suis allé à Madrid, […] il m’a montré un article à la Une de Marca concernant le transfert et m’a dit : “Tu es le seul joueur à avoir refusé le Real Madrid.” »

Ça vaut une ligne en plus sur le palmarès, non ?