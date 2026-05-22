Le Real Madrid annonce le départ d’un défenseur

Alabye. Annoncé sur le départ du Real Madrid depuis quelques semaines, David Alaba quittera bel et bien le club à l’issue de la saison. Les Merengues l’ont annoncé via un communiqué ce vendredi, mettant fin à cinq ans de relation avec le défenseur central/latéral/milieu.

Comunicado Oficial: Alaba. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2026

Un joli palmarès… et des pépins

L’ancien du Bayern Munich a disputé 131 matchs en cinq saisons et gagné onze titres, dont deux Ligues des champions et deux Liga. Malgré ce palmarès, l’aventure de David Alaba dans la capitale espagnole a été entachée par les blessures. Il aura droit à un hommage lors du dernier match de la saison contre l’Athletic Club à Bernabéu, samedi soir (21 heures).

Cap sur la Coupe du monde et Lionel Messi.

Le Real n’a plus d’entraîneur