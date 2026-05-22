Manchester United fixé sur son avenir

Le board de United retrouve un cerveau. Alors que des rumeurs laissaient penser que Michael Carrick aurait pu quitter Manchester United à la fin de la saison, le club vient d’annoncer la prolongation du technicien anglais pour deux saisons supplémentaires à la tête des Mancuniens. « Michael a bien gagné l’opportunité de continuer à diriger notre équipe masculine. Pendant le temps où il a occupé ce rôle, nous avons vu des résultats positifs sur le terrain, mais plus que cela, une approche qui s’aligne sur les valeurs, les traditions et l’histoire du club », a indiqué Jason Wilcox, directeur du football du club, au sujet de cette prolongation. Le bilan de l’Anglais est flatteur : onze victoires, trois nuls et seulement deux défaites en seize rencontres.

It's Carrick, you know ❤️ 🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026

Une juste récompense

Arrivé en janvier pour prendre la suite de Ruben Amorim, Michael Carrick a permis aux Red Devils de décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Un accomplissement que Wilcox « ne veut pas sous-estimer ». Le principal intéressé se dit « rempli d’une immense fierté » de diriger son groupe dans un club qu’il a bien connu en tant que joueur. « Manchester United et nos incroyables supporters méritent d’être à nouveau en lutte pour les plus grands honneurs », a-t-il conclu.

Pour le plus grand plaisir de Sir Alex Ferguson.

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