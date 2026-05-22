À 39 ans, Keylor Navas continue d'assurer dans les grands rendez-vous

Pas le temps pour repenser à l’époque Real Madrid. À 39 ans, Keylor Navas poursuit sa carrière aux Pumas de l’UNAM, dans le championnat mexicain. Arrivé dans le club de Mexico en juillet 2025, le gardien de but enchaîne les titularisations, avec le brassard de capitaine (38 matchs toutes compétitions confondues).

Toujours décisif en finale

Le portier costaricien s’est fait remarquer dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’occasion de la finale aller du tournoi de clôture du championnat mexicain. Opposés à Cruz Azul, les Pumas ont souffert tout au long du match mais s’en sont sortis avec un match nul (0-0), notamment grâce à quatre arrêts de Keylor Navas. Ses partenaires ont trois jours pour récupérer et se mettre à son niveau en vue de la rencontre retour, dans la nuit de dimanche à lundi (3 heures).

KEYLOR NAVAS no puede hacerlo todo😱 CRUZ AZUL, en modo MÁQUINA APLANADORA, le está dando un REPASÓN A PUMAS. pic.twitter.com/49tTmXVt7j — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) May 22, 2026

Vous savez quoi faire pour vous échauffer avant les horaires de la Coupe du monde.

Déjà le raté de l’année au Mexique ?