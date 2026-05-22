Une légende de Chelsea prend sa retraite

Hasta la vista, ou plutôt Azpilicueta, baby. À désormais 36 ans passés, Cézar Azpilicueta a décidé de raccrocher les crampons et de les ranger bien au chaud dans son placard. Le polyvalent défenseur espagnol a annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux ce vendredi, mettant ainsi un terme à une carrière longue de 19 ans. « Après tant d’années à vivre mon rêve, je sens qu’il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. (…) Je suis reconnaissant pour chaque instant : les victoires, les défaites difficiles, les défis, et surtout, les personnes que j’ai rencontrées et les amitiés que j’ai forgées en chemin », a écrit l’actuel joueur de Séville.

Dear football, Today, I want to share with you that this season will be my last as a professional footballer. After so many years living my dream, I feel it’s time to start a new chapter in my life. Being honest, even though I have been preparing myself for this moment, I… pic.twitter.com/2wJ1m06Bqu — César Azpilicueta (@CesarAzpi) May 22, 2026

Adiós, Azpi

Au cours de sa carrière, Azpilicueta a disputé la bagatelle de 798 matchs officiels (clubs et sélection confondus) et évolué dans cinq clubs différents : Osasuna (2007-2010), l’Olympique de Marseille (2010-2012), Chelsea (2012-2023), l’Atlético de Madrid (2023-2025) et donc le FC Séville (2025-2026). Il a surtout remporté quinze trophées dans sa carrière, dont une Ligue des champions, deux championnats anglais et deux C3 avec les Blues, une Ligue des Nations avec l’Espagne et surtout deux Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions avec l’OM. La fin d’une belle carrière.

Chelsea, dont il fut le capitaine, lui a rendu hommage : « Félicitations pour ta superbe carrière, Azpi, et merci pour tout ».

Club legend Cesar Azpilicueta will retire from football at the end of the season. Congratulations on a superb career, Azpi, and thank you for everything. 💙 pic.twitter.com/gC8Vup0mno — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 22, 2026

La preuve vivante qu’on peut gagner un trophée avec Marseille vient de s’évaporer.

Marcos Llorente refuse qu'on contrôle son poids