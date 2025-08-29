César Azpilicueta continue son aventure espagnole !

Sans un bruit, et en toute discrétion.

En fin de contrat avec l’Atlético de Madrid, César Azpilicueta a décidé de continuer son aventure espagnole : le défenseur expérimenté de 36 ans s’est en effet engagé en faveur de Séville, qui lui a fait signer un contrat d’« une saison, avec une année supplémentaire en option, pour renforcer sa défense ».

Le club andalou a ainsi officialisé la nouvelle ce vendredi soir, via un communiqué de presse et une publication sur X (anciennement Twitter). L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, de Chelsea et d’Osasuna va donc poursuivre son chemin en Liga.

Au moins, le bonhomme ne devrait pas croiser la route du Paris Saint-Germain…

