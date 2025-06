César Azpilicueta impressionné par la progression du PSG

Attention, le PSG a bien changé depuis l’automne.

Premier adversaire du Paris Saint-Germain dans la Coupe du monde des clubs avec l’Atlético de Madrid, César Azpilicueta ne cache pas son admiration pour les récents champions d’Europe. « C’est une équipe avec de beaux joueurs. Dès le premier jour, on a pu voir le projet de jeu et l’équipe que Luis Enrique voulait construire, a confié l’ancien latéral marseillais dans les colonnes de L’Equipe. C’est une équipe qui veut jouer le premier rôle, ils cherchent à récupérer le ballon le plus vite possible. En fait, ils vivent avec le ballon, c’est sa manière de voir le foot. Ils t’obligent à rester super concentrés, ils cherchent le petit moment où tu laisses une petite ouverture pour te faire mal. »

Et l’international espagnol de souligner le rôle central de Luis Enrique dans la réussite du club de la capitale : « Je connais Luis Enrique, je sais comment il travaille. Il fonctionne toujours pareil, assure-t-il. Ils ont eu plein de joueurs doués ces dernières années, mais cette équipe-là a beaucoup de jeunesse, tout en ayant déjà une vraie expérience du haut niveau. La victoire contre Liverpool par exemple, très serrée, leur a été très utile et formatrice pour la suite. C’est une équipe différente, ils ont affronté toute la Premier League et ils ont toujours réussi à trouver la clé. »

Et contre la Liga alors ?

