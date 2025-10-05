Le Barça chute lourdement à Séville

Séville 4-1 Barcelone

Buts : Sánchez (13e SP), Romero (36e), Carmona (90e) et Adams (90e+6) pour les Blanquirrojos // Rashford (45e+7) pour les Blaugrana

Sale semaine en Catalogne.

Battu sur le gong par le PSG en Ligue des champions, le Barça ne s’est pas remis la tête à l’endroit en tombant à Séville (4-1), la faute à une entame ratée. Les Catalans abandonnent leur fauteuil de leader au Real Madrid.

Le Barça est aux abonnés absents dans un premier temps. Et puni par un ancien de la maison, Alexis Sánchez, buteur sur penalty après que Ronald Auraujo n’a rien trouvé de mieux à faire que de balancer Isaac Romero dans la surface (1-0, 13e). Dominés de toutes parts, les Catalans voient les frissons se multiplier dans leur surface. Et c’est le même Romero qui s’occupe de breaker, seul au second poteau sur un centre de… Sánchez (2-0, 36e).

[VIDÉO BUT ⚽] 🇪🇸 #LALIGA 🤯🤯 Quel GOLAZO de Marcus Rashford !! 😍💎 Sur un caviar de Pedri, l'Anglais signe une merveille de reprise de volée pour relancer les Blaugrana ! 💥 Séville 2 - 1 FC Barcelonehttps://t.co/54RlKRJvUf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 5, 2025

Rashford pour l’espoir, Lewandowski rate son penalty

Invaincu jusqu’ici en Liga, le Barça reprend espoir juste avant la pause sur un centre millimétré de Pedri vers Marcus Rashford, qui réduit la marque d’une superbe volée juste avant les citrons (2-1, 45e+7). Sous l’impulsion notamment de son génial milieu de terrain espagnol, le Barça tente de revenir dans la partie après la pause, mais sans réussite. Y compris lorsqu’Adnan Januzaj accroche Alejandro Baldé et offre un penalty, que Robert Lewandowski envoie à côté. Pire : sur une dernière montée dans son couloir droit, José Angel Carmona plie l’affaire d’un tir croisé hors de portée de Wojciech Szczęsny (3-1, 90e), bientôt imité par un ancien de Ligue 1, Akor Adams, venu lui aussi participer à la fête (4-1, 90e+6).

Ouf, enfin la trêve.