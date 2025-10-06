S’abonner au mag
  • Serie A
  • J6
  • Bologne-Pise (4-0)

Le fils de Gianluigi Buffon a effectué ses débuts en Serie A

KM
Le fils de Gianluigi Buffon a effectué ses débuts en Serie A

L’héritage Buffon se poursuit en Italie.

Trente ans après les débuts de son père Gianluigi en Serie A, Louis Buffon a effectué à 17 ans ses premiers pas dans l’élite italienne, ce dimanche. L’ailier de Pise est entré à la 77e minute à la place de l’ancien Lensois M’Bala Nzola lors de la défaite 4-0 de son club sur la pelouse de Bologne. Après une courte apparition en Serie B la saison dernière et une autre en Coupe d’Italie lors de la défaite face au Torino (1-0) en septembre dernier, l’héritier écrit une nouvelle page du livre de sa jeune carrière.

Avec les anciens potes de papa

En 27 ans dans l’élite italienne, forcément, Gigi en a croisé du monde, et de diverses générations. Ainsi, en foulant la pelouse de Bologne ce dimanche, Louis Buffon a partagé ce moment avec deux anciens coéquipiers de son père « Jean-Louis » lors de ses heureuses années à la Juventus. Il s’agit de Juan Cuadrado, évoluant désormais à Pise aux côtés du petit Buffon, et de Federico Bernardeschi, de retour en Italie depuis cet été avec Bologne, après quatre années passées du côté de Toronto.

Ayant opté pour la nationalité de sa mère, Louis a été sélectionné avec les jeunes de la Tchéquie pour la prochaine trêve.

Bon, l’Italie restera dans le nom et la Tchéquie sur le maillot.

Naples joue un tour à Pise et s’empare de la tête de Serie A

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
57
18
11
Revivez Lille-PSG (1-1)
Revivez Lille-PSG (1-1)

Revivez Lille-PSG (1-1)

Revivez Lille-PSG (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!