Le fils de Gianluigi Buffon a effectué ses débuts en Serie A

L’héritage Buffon se poursuit en Italie.

Trente ans après les débuts de son père Gianluigi en Serie A, Louis Buffon a effectué à 17 ans ses premiers pas dans l’élite italienne, ce dimanche. L’ailier de Pise est entré à la 77e minute à la place de l’ancien Lensois M’Bala Nzola lors de la défaite 4-0 de son club sur la pelouse de Bologne. Après une courte apparition en Serie B la saison dernière et une autre en Coupe d’Italie lors de la défaite face au Torino (1-0) en septembre dernier, l’héritier écrit une nouvelle page du livre de sa jeune carrière.

𝟭𝟵 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝟭𝟵𝟵𝟱 🔄 𝟱 𝙤𝙩𝙩𝙤𝙗𝙧𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟱 La dinastia Buffon continua, oggi il debutto in Serie A di Louis, il figlio di Gigi ⭐#BolognaPisa #Buffon #SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/LUtxq5FbLf — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 5, 2025

Avec les anciens potes de papa

En 27 ans dans l’élite italienne, forcément, Gigi en a croisé du monde, et de diverses générations. Ainsi, en foulant la pelouse de Bologne ce dimanche, Louis Buffon a partagé ce moment avec deux anciens coéquipiers de son père « Jean-Louis » lors de ses heureuses années à la Juventus. Il s’agit de Juan Cuadrado, évoluant désormais à Pise aux côtés du petit Buffon, et de Federico Bernardeschi, de retour en Italie depuis cet été avec Bologne, après quatre années passées du côté de Toronto.

Ayant opté pour la nationalité de sa mère, Louis a été sélectionné avec les jeunes de la Tchéquie pour la prochaine trêve.

Bon, l’Italie restera dans le nom et la Tchéquie sur le maillot.

