Naples joue un tour à Pise et s’empare de la tête de Serie A

Naples 3-2 Pise

Buts : Gilmour (39e), Spinazzola (73e), Lucca (82e) pour le Napoli // Nzola (60e), Loran (90e) pour Pise

Chouette lot de consolation pour Scott McTominay.

Pas de miracle pour Pise qui continue de pencher dangereusement vers la place de lanterne rouge. Au terme de leur déplacement à Naples, les Nerazzurri repartent avec une défaite aussi sèche que logique (3-1), tandis que les locaux, eux, chipent la première place du classement à la Juventus, forts de quatre victoires en quatre journées.

Et pourtant, le premier but a mis du temps à tomber. Ce n’est que quelques minutes avant la fin du premier acte que Billy Gilmour parvient à faire sauter le verrou pisan. Sur un service en retrait de Spinazzola, le milieu écossais feinte un adversaire, puis envoie une frappe du gauche qui finit avec une petite déviation au fond des filets.

Pise résiste mieux que prévu et obtient même un penalty à l’heure de jeu à la suite d’une faute de main de Sam Beukema. M’bala Nzoma ne se fait pas prier pour égaliser en transformant cette offrande plein axe. Cela ne suffira pas pour créer l’exploit. De passeur, Spinazzola se transforme en buteur en redonnant l’avantage aux siens à un quart du terme, avant que McTominay ne vienne servir Lorenzo Lucca pour faire le break.

La réduction du score pisane à la 90e signée Loran restera anecdotique, même si Naples s’est fait peur jusqu’au bout et peut remercier Meret d’avoir sauvé les trois points dans le temps additionnel face à Angori.

En attendant, ça fait 4 victoires en 4 matchs, pendant que Pise court toujours après son premier succès.

