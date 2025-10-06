S’abonner au mag
Un vol de passeport met Memphis Depay et les Pays-Bas dans l’embarras

Pas sûr que la vie scolaire valide l’excuse.

Memphis Depay est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas le mois dernier, mais il vient d’inscrire un nouveau but contre son gré, celui de la galère administrative. L’attaquant du Corinthians n’a pas pu embarquer pour le rassemblement des Oranje après s’être fait voler son passeport au Brésil. Résultat, billet annulé, début de fenêtre internationale manqué et Ronald Koeman qui doit bricoler sans son leader offensif.

L’arme offensive coincée à São Paulo

« Le joueur a annoncé que son passeport avait été volé, l’empêchant de prendre son vol prévu dimanche soir au départ du Brésil », indique les médias locaux ce lundi. Le Néerlandais de 30 ans « fait tout son possible » pour rejoindre ses coéquipiers, mais il risque de rater le match de jeudi à Malte, crucial pour consolider la première place du groupe G en qualifications pour le Mondial 2026.

Koeman, pragmatique mais frustré, a confié que la situation était « regrettable ». Et pas seulement parce qu’il espérait commencer la préparation avec un groupe au complet. Avec 52 pions sous le maillot orange, Depay n’est pas du genre qu’on remplace facilement. En attendant, les Néerlandais devront bricoler devant et espérer que leur meilleur buteur retrouve plus vite un passeport.

Décidément, cette trêve ne veut pas de star.

Bas Dost met un terme à sa carrière, deux ans après son arrêt cardiaque

SF

