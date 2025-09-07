Depay devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas

Légendaire.

Double buteur face à la Lituanie (2-3) lors de cette première journée des qualifications pour le Mondial 2026, Memphis Depay est parvenu à dépasser la barre des 50 buts inscrits par Robin van Persie avec les Oranje. Grâce à cet accomplissement, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas.

🇱🇹 - 🇳🇱 Memphis Depay inscrit son 51e but en sélection et devient seul le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas ! Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/pv5vfe92uA — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 7, 2025

Sur son 51

C’est sur le premier but de la rencontre que l’attaquant des Corinthians a fait tomber ce record. Trouvé sur un amour de centre de Coady Gakpo, Depay a pris le ballon de volée pour battre Edvinas Gertmonas, le portier lituanien. Célébré en grande pompe par ses coéquipiers, ce dernier a tout de même eu des sueurs froides quand il a vu ses adversaires du soir égaliser avant la mi-temps. Mais encore une fois, l’ancien des Gones a guidé les siens vers la victoire en marquant d’une belle tête croisée.

Le roi qu’il pense être.

Les Pays-Bas battent difficilement la Lituanie