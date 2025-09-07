S’abonner au mag
  • International
  • Pays-Bas

Depay devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas

TM
Depay devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas

Légendaire.

Double buteur face à la Lituanie (2-3) lors de cette première journée des qualifications pour le Mondial 2026, Memphis Depay est parvenu à dépasser la barre des 50 buts inscrits par Robin van Persie avec les Oranje. Grâce à cet accomplissement, l’ancien joueur de l’Olympique lyonnais devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas.

Sur son 51

C’est sur le premier but de la rencontre que l’attaquant des Corinthians a fait tomber ce record. Trouvé sur un amour de centre de Coady Gakpo, Depay a pris le ballon de volée pour battre Edvinas Gertmonas, le portier lituanien. Célébré en grande pompe par ses coéquipiers, ce dernier a tout de même eu des sueurs froides quand il a vu ses adversaires du soir égaliser avant la mi-temps. Mais encore une fois, l’ancien des Gones a guidé les siens vers la victoire en marquant d’une belle tête croisée.

Le roi qu’il pense être.

Les Pays-Bas battent difficilement la Lituanie

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine