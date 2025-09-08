S’abonner au mag
Aulas rend hommage à Depay après son nouveau record

Une véritable déclaration d’amour.

Jean-Michel Aulas a rendu hommage à Memphis Depay, tout juste nouveau meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, avec 51 buts au compteur. À travers un post Instagram, l’ancien président de l’OL n’a pas pesé ses mots concernant son ancien joueur : « Memphis, tu rentres dans l’histoire de ton pays. Tu es une légende, un homme avec des valeurs importantes. Tu as aussi marqué le cœur des Lyonnais pour toujours. »

La réponse de Memphis

Ayant évolué à l’Olympique lyonnais de 2016 à 2021, Depay a laissé une belle trace dans le Rhône. Impliqué sur 130 buts en 177 matchs sous le maillot lyonnais, le Néerlandais a tenu à qualifier Jean-Michel Aulas comme son « président préféré » en guise de réponse.

Il est au courant, JMA, que Memphis Depay ne peut pas voter pour les municipales à Lyon ?

