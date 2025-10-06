Quand l'ancien président de l'Espanyol se bat avec des fans du Betis

Une célébration qui ne passe pas.

Ce dimanche, alors que l’Espanyol Barcelone recevait le Betis (1-2), les Pericos ont obtenu un penalty au bout du temps additionnel (90e+13). Sauf que l’attaquant Javi Puado a vu sa tentative repoussée par le gardien sévillan, l’ancien Marseillais Pau Lopez. Bilan des courses : le Betis l’emporte 2 buts à 1 et remonte à la quatrième place de la Liga. Mais l’action ne s’est pas arrêtée au terrain.

Esto ha pasado en uno de los palcos del RCDE Stadium entre aficionados de Real Betis y Espanyol, con el expresidente Joan Collet entre ellos. 🎥 @LTV_21 pic.twitter.com/U6K9Kx0Q47 — Offsider (@Offsider_ES) October 5, 2025

Après avoir stoppé le penalty, Lopez, formé à l’Espanyol, a exulté avec l’ensemble de ses coéquipiers et supporters. Une image qui a déplu aux fans barcelonais, notamment Joan Collet. Selon Marca, l’ancien président du club catalan s’en est pris à des supporters du Betis dans les travées du stade… Une scène qui a rapidement été maitrisée par la sécurité, mais qui a été immortalisée par un supporter présent au stade.

Et maintenant, un petit tour en politique pour imiter nos présidents de Ligue 1 ?

