  France
  Droits TV

Bein Sports refuse toujours de payer la totalité de sa traite à la LFP

CDB
Bein Sports refuse toujours de payer la totalité de sa traite à la LFP

Une entente toujours pas très cordiale.

Alors que la chaîne franco-qatarienne Bein Sports n’avait déjà pas réglé la totalité du premier versement pour l’affiche de Ligue 1 du samedi 17h qu’elle diffuse, elle a récidivé pour le second versement. Selon L’Équipe, Bein a versé seulement 14 des 18 millions d’euros devant être payés le 5 octobre.

La chaîne conteste les conditions de diffusion qui lui sont imposées, notamment le fait qu’elle ne peut diffuser que 8 fois la même équipe sur l’ensemble de la saison.

Ce non-paiement de 4 millions d’euros avait déjà eu lieu sur l’échéance précédente, le 5 août dernier. Bein a également porté plainte devant la justice contre LFP Media pour contester ces conditions, déclarant qu’elle avait été forcée de les accepter, et que le deal avait été réglé avec DAZN, et non avec la nouvelle chaîne Ligue 1+. Le diffuseur de cet unique match réclame d’ailleurs près de 30 millions d’euros à LFP Media.

De son côté, pour ne rien arranger, la Ligue a également porté plainte devant le tribunal des affaires économiques, pour réclamer l’intégralité des paiements. Pour rappel, la Ligue attend toujours le chèque de 20 millions d’euros de sponsoring liés à ces droits TV.

Le foot français n’est pas encore sorti de la galère.

