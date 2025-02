Un versement de Bein Sports se fait encore attendre pour la Ligue 1

Un feuilleton interminable.

Alors que l’accord entre la LFP et Bein Sports semblait scellé depuis le 14 janvier, la partie sponsoring n’a toujours pas été versée. Celle-ci représente un montant de 20 millions d’euros à se partager entre les clubs, rapporte L’Équipe. Le diffuseur, qui avait décroché pour 98,5 millions d’euros par an l’unique affiche non attribuée à DAZN, peine à finaliser le volet marketing de son contrat avec les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.

783 000 euros qui s’envolent…

Les exigences de Bein pour l’activation du partenariat avec Qatar Tourism n’ont pas encore trouvé d’écho favorable auprès des clubs. Parmi les demandes : une présence sur les maillots, de la publicité LED en bord de terrain ou encore des mentions du sponsor en conférence de presse. Afin de fluidifier les discussions, Bein a mandaté Pitch International, une entreprise spécialisée, pour jouer l’intermédiaire.

Mais après 21 journées de championnat, l’incertitude demeure. Selon L’Équipe, un courrier envoyé aux clubs le 16 janvier évoquait une révision possible de l’accord si toutes les conditions n’étaient pas remplies. Résultat, les clubs pourraient ne pas percevoir la totalité de leur part, s’élevant à 783 000 euros. Il serait même surprenant de voir Bein verser ces 20 millions d’ici la fin du championnat.

Tout ça pour que personne ne puisse voir la Ligue 1.

