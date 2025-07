Droits TV : Bein Sports se paye la LFP

La cour de récré.

On se demande vraiment quand les guéguerres s’achèveront entre la LFP et Bein Sports. Alors que Nicolas de Tavernost y allait de son petit tacle glissé hier à l’encontre de la chaîne franco-qatarie, le responsable de beIN, Youssef al-Obaidly, a répondu avec une lettre adressée au patron de LFP Media, comme rapporté par L’Équipe. Forcément, il n’y est pas allé de main morte.

LFP Media, qui considère que le contrat est respecté de son côté, refuse de modifier les termes. Et ça, ça ne plait pas à al-Obaidly. « Je dois dire que nous avons trouvé votre lettre déconnectée de la réalité de la situation actuelle, s’est plaint Youssef al-Obaidly. Nous trouvons curieux que de nombreux autres diffuseurs, ces dernières années, aient été autorisés à réécrire, annuler ou abandonner leurs engagements contractuels – ce qui a gravement nui à la valeur du football français. Pendant ce temps, beIN Sports a été le seul diffuseur à rester fidèle à la LFP. Pourtant, nous sommes toujours traités comme une sorte de banque à la demande de LFP Media, et pire encore, comme des citoyens de troisième classe. »

« Un traitement équitable »

Accusé par la LFP du non-paiement de la dernière échéance sur les droits internationaux, Bein Sports s’est également défendu en rappelant « l’investissement exceptionnel dans la Ligue 1, la Ligue 2 et les droits internationaux français. Tout ce que beIN Sports demande, fondamentalement, c’est un traitement équitable – pas de nouveaux droits majeurs, pas de renégociation de contrat – simplement un traitement juste. » Avant d’infliger un petit uppercut, au bébé de Nicolas de Tavernost. « La grande ironie est que la valeur du football français s’est effondrée ces dernières années, en grande partie parce que la LFP et LFP Media n’ont pas su préserver leurs relations les plus précieuses, en particulier le partenariat stable entre beIN Sports et Canal+. »

« Tirer des leçons du passé »

« Nous suggérons que LFP Media serait bien avisé de tirer des leçons des erreurs répétées du passé, conclut le représentant de beIN Sports dans sa lettre. Nous espérons que LFP Media reviendra rapidement à la réalité et reconsidérera sa position incompréhensible et injustifiée, avant de mettre en péril encore une fois – et cette fois-ci de manière définitive – sa dernière relation de diffusion domestique. » Alors que la Ligue 1 reprend le 15 août, les tensions ont rarement été aussi présentes entre les deux camps.

Pas de violence, c’est les vacances.

