Ça commence à chauffer sévère entre LFP Media et beIN Sports

Oh, quelle surprise !

Selon L’Équipe, la tension entre LFP Media et beIN Sports est encore montée d’un cran. Dans un mail, Nicolas de Tavernost à écrit aux clubs de Ligue 1, révélant une situation inquiétante entre les deux chaînes. Les principales causes ? L’affiche du samedi après-midi et le non-paiement de la dernière échéance sur les droits internationaux.

« Contraire aux intérêts de LFP Media »

« BeIN Sports a rédigé plusieurs courriers demandant le changement des éléments du contrat qui lie LFP Media et beIN Sports pour la diffusion en exclusivité d’un match de Ligue 1. Or, LFP et LFP Media respectent rigoureusement les termes du contrat. Si l’on acceptait, sans aucune contrepartie de modifier les termes du contrat signé, cela serait contraire aux intérêts de LFP Media, et donc des clubs », a écrit le patron de LFP Media et de la chaîne liée Ligue 1+.

De Tavernost ne s’est pas arrêté là, pointant également du doigt les droits de la L1 à l’étranger et notamment « les non-paiements à date de beIN Sports. » « Nous constatons des retards de paiement à hauteur de 18,052 millions d’euros dus au 15 juillet 2025, malgré plusieurs relances de la direction financière de la LFP Media. » Au vu des différends qu’il y a entre les deux plateformes, les futurs paiements, prévus pour le 5 août permettant notamment d’aider au lancement de Ligue 1+, pourraient ne pas être versés, compliquant encore un peu plus les relations.

Un joli bordel quoi, comme dab.

